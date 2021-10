Découvrez le nouvel EP des normands de Dorian's Grace

Dorian's Grace, groupe bien connu des normands révélé par sa victoire au tremplin Tendance Ouest Papillons de Nuit 2014, sort un nouvel EP : A Second Breath.

Venu de Normandie et formé en 2012, Dorian's Grace est influencé avec désinvolture aussi bien par le rock anglais que par le mouvement grunge. Sur scène, Dorian’s Grace assène des riffs de stoner qui fracassent les tableaux. La voix est à la fois mélodique et sauvage avec des textes mélangeants l’instinct et la poésie. Ces dandys du Rock’n'roll vous tirent le portrait à coups de guitare vintage soutenue par une rythmique massive qui brise les miroirs. Dorian's Grace qui a déjà eu l'honneur d'assurer la première partie de Shaka Ponk au Zénith de Caen et de Rouen ! Groupe révélé ensuite par leur prestation au festival Papillons de Nuit grâce au tremplin Tendance Ouest 2014. La belle aventure continue pour ces normands...

Découvrez le nouvel EP de Dorian's Grace, au rock poussif et jouissif : A Second Breath.