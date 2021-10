Atelier "A la conquête de l'espace" à Ludiver

Pendant les vacances, le planétarium est ouvert à tous pour en apprendre plus sur l'espace. Et puis jeudi, place à l'événementiel famille : tout un après-midi de loisirs en famille de 14h00 à 18h00 : Ateliers de construction sur le thème de la conquête spatiale, visite de l’exposition « DIY, Et si on le faisait nous-mêmes ? ».

Tout le monde pourra ainsi construire sa propre fusée avec des matériaux de récupération. Il sera possible de repartir avec sa création. Pas besoin de réserver pour y participer. Venez juste entre 14h et 18h et profitez !

Retrouvez toutes les infos sur www.ludiver.com

Ecoutez Didier Bihel, directeur de Ludiver, nous présenter cet événementiel :