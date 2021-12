En multi class 50: Lionel Lemonchois qui menait la flotte hier à reculer et pointe désormais en 5ème position. Jean françois Lilti est 11ème.

En Class 40: Là il y a eu du changement, Tanguy de la Motte est désormais 10e, Arnaud Daval 21e et Marc Lepesqueux, qui devaitt faire escale pour réparer une avarie est finalement toujours en course et fait même depuis hier soir une jolie remontée, il est désormais 20e. Hier il hésitait justement entre s'arrêter ou continuer...