Bonne table : un petit cochon de lait grillé à l'Ours Noir ?

“Mes parents ont créé l’Ours Noir en 1952, que j’ai repris vingt ans plus tard”, explique Gérard Poetschke, désormais gérant. Dans son restaurant, Gérard Poetschke affirme pouvoir accueillir 550 personnes, et faire le plein au quotidien. Car quels sont les Rouennais, amoureux de la foire Saint-Romain, qui n’ont jamais cassé la croûte sous la tente rouge et blanche ?



En ce premier samedi midi de foire, le restaurant est déjà bien rempli d’amateurs de viande. Ambiance conviviale et familiale garantie avec les grandes tables recouvertes d’une nappe à carreaux. Ce midi-là, c’est en famille que nous nous attablons. Plusieurs convives se laissent tenter par le cochon de lait grillé(17,30 €), tandis que d’autres choisissent la simplicité : saucisses de strasbourg (9 €) accompagnées de frites maison. Le tout est copieux et le cochon de lait fait son petit effet dans les assiettes de mes convives. À l’Ours Noir, les desserts ne sont pas en reste et plusieurs sont certifiés maison : profiteroles, tiramisu, salade de fruits, mousse au chocolat, tarte aux pommes sont proposés.



Nous préférons nous arrêter là, quitte à se laisser tenter par les croustillons, qui nous tendent les bras à la sortie du restaurant.



Pratique. L’Ours Noir, champ de foire, près du 106.