Buzz: Matty B est le nouveau Justin Bieber

Ca y est le remplaçant de Justin Bieber dans la catégorie jeune chanteur est arrivé... et figurez-vous qu’il est encore plus jeune. Matty B a 7 ans et il fait déjà tout comme une Popstar, lunettes de soleil, vêtements et surtout dents de lait en moins. Regardez: