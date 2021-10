Le conseil général de la Manche réagit aux accusations de Polyfollia

La dernière édition du festival de chant choral Polyfollia s'est achevée à Saint-Lô ce dimanche 26 octobre.

Un festival avec peu de public... financé par l'argent public

Pendant plus de 10 ans et jusqu'à cette année, le conseil général de la Manche a été le premier partenaire financier d'un festival de chant choral organisé tous les deux ans à Saint-Lô. Son nom : Polyfollia. Un festival qui malgré la qualité de sa programmation et son budget... n'a jamais vraiment trouvé son public.

Pour l'édition 2014, la collectivité départementale a versé une aide de 75 000 euros.

Le conseil général de la Manche indique qu'il y a plus de deux ans, il a averti les organisateurs qu'il souhaitait consacrer la moitié de la subvention accordée aux pratiques culturelles en amateurs.

La réponse des organisateurs est cinglante. Ils décident l'arrêt du festival... et accusent publiquement le conseil général.

Une mise au point du conseil général

Le conseil général de la Manche a souhaité attendre la fin de la manifestation pour s'exprimer et préciser les raisons de son choix. Il est très rare que le conseil général rédige un communiqué de presse aussi dur envers un partenaire. Sans doute le résultat de l'ingratitude dont on fait part en public les organisateurs de ce festival musical.

La réaction intégrale du conseil général de la Manche :

« Le conseil général de La Manche a été, pendant plus de 10 ans, le premier partenaire financier du festival Polyfollia. Au départ, le défi fût de mettre sur pied, un « festival d’Avignon du chant choral » selon les propres mots des organisateurs. Aujourd’hui, personne ne peut contester la qualité des concerts et autres manifestations qui ont lieu tous les deux ans, fin octobre. Le travail de prospection des organisateurs qui parcourent le monde pour trouver les meilleurs groupes est remarquable.

Reste cependant que tout ceci dépend essentiellement de l’argent public. Le plus grand festival de jazz de la Manche dégage une marge d’autofinancement de plus de 40% (36 600 billets émis), là où Polyfollia ne plafonne qu’à environ 15% sur les bonnes années (8 400 billets). L’effort financier de la collectivité départementale a été très important puisque supérieur, en 10 ans, à ce qui a été fait pour « Jazz sous les pommiers » en 30 années d’existence. De même, il ne serait pas inintéressant de poser un comparatif sur le ratio entre le montant des investissements publics et la fréquentation du public.

Par ailleurs, les ensembles vocaux qui s’y produisent ne sont pas rémunérés pour la plupart du temps : on leur propose une prise en charge du billet d’avion, en échange de l’espoir d’hypothétiques contrats (sur le marché du chant choral). Ce qui est pour le moins dérangeant pour l’emploi culturel en France à une période où l’on s’inquiète de la rémunération des acteurs du spectacle vivant, mais aussi pour un festival financé par la puissance publique et dont la billetterie payante ne sert pas à la rétribution des artistes. À noter enfin que le travail en direction des chorales « amateurs » tout au long de l’année n’est pas au rendez-vous, ainsi d’ailleurs que la notoriété auprès du grand public.

Il y a maintenant plus de deux ans, le conseil général de La Manche a averti les organisateurs du festival qu’il souhaitait consacrer la moitié de la subvention accordée, aux pratiques culturelles en amateur. Suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux organisateurs de revoir leur modèle économique (développement du mécénat, des fonds propres…). Ceux-ci ont choisi d’arrêter le festival, arguant d’une insuffisance de moyens. Rappelons, tout de même, qu’il s’agit d’une aide de 75 000€ cette année ; parmi les plus importantes subventions allouées à un évènement culturel dans la Manche. Mais au vu des propos du président et directeur artistique de Polyfollia, nul doute que l’aura de l’évènement saura convaincre de nouveaux partenaires d’un engagement à ses côtés.

Dernier rappel, lorsque le conseil général annonce que le Gouvernement actuel baisse de plusieurs millions d’euros la dotation globale de fonctionnement, en voilà la traduction réelle, et il en va de même dans chaque secteur que le Département accompagne, et cela bien malgré lui.

Le conseil général ne souhaitait pas entrer dans une polémique avec les organisateurs du festival Polyfollia, dont l’action aurait pu s’adapter au contexte économique. Ils en ont décidé autrement. C’est leur choix et ils doivent l’assumer. La pratique théâtralisée de la désignation d’un bouc-émissaire face à un public qui n’a pas tous les éléments en sa possession pour juger, relève de la démagogie que le conseil général de la Manche condamne avec la plus grande fermeté. »