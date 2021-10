Le réalisateur du film sur DSK à Caen en novembre

La rencontre aura lieu à l'issue de la projection du film (1h26) mercredi 19 novembre à 20h à l’Amphi Daure de l’Université de Caen. Après le contesté "Welcome to New York" mettant en scène la chute de Strauss-Kahn, le réalisateur new yorkais s'attarde sur les derniers jours du poète italien, auteur, entre autres, de Mamma Roma et de Salo ou les 120 journées de Sodome et décédé dans des circonstances restées mystérieuses. Son corps a été retrouvé poignardé dans un terrain vague d'Ostie, à proximité de Rome, à l'aube du 2 novembre 1975.

FO pour Le Bessin Libre