Jeu et joueurs après Caen-Nancy (2-3)

Pas toujours à son aise depuis le début de la saison, il a beaucoup pesé sur la défense lorraine. Son travail de sape a été récompensé en deuxième mi-temps lorsqu'il a remis les deux équipes à égalité deux buts partout, d'une superbe frappe en pivot. Sur cette action, il avait été servi par Youssef El Arabi, passeur décisif donc, mais aussi buteur. L'international marocain avait ouvert le score dans ce match d'une frappe du gauche, alors qu'il est droitier. C'est son septième but de la saison, mais cette très honorable statistique ne doit pas cacher quelques points faibles, notamment dans l'orientation du jeu. A plusieurs reprises, en contre notamment, il a oublié de servir Yohan Mollo dans le couloir gauche, libre de tout marquage.

Hier soir, si Malherbe a encaissé trois buts, c'est que forcément plusieurs choses n'allaient pas. Parmi les joueurs qui n'étaient pas à la fête : Grégory Tafforeau, coupable sur le pénalty qui offre l'égalisation aux Lorrains. Et trois minutes plus tard, c'est lui, bien malheureux qui marque contre son camp. Sur le troisième but lorrain, c'est Pablo Barzola qui est aux abonnés absent dans son couloir droit, laissé libre à Julien Féret et tout son talent qui ont enrhumé Nicolas Seube et Jérémy Sorbon, avant de centrer pour le Nacéein Bakaye Traoré auteur du but de la victoire Lorraine.

En coulisses, le président Fortin ne semblait pas satisfait du comportement et de l'engagement de certains de ses joueurs. Dommage, car Malherbe avait l'occasion de conforter sa place en milieu de tableau.