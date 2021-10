"La prochaine fois je viserai le coeur" en avant première ce vendredi soir à Caen

Après Le Tueur (2008) et L'avocat (2011), le réalisateur caennais Cédric Anger réinvestit les salles obscures avec La prochaine fois je viserai le cœur. Un long-métrage noir, inspiré de faits réels, avec Guillaume Canet, Ana Girardot, Jean-Yves Berteloot… Sortie le 12 novembre prochain et avant-première ce vendredi 24 octobre, dans la capitale régionale.

Synopsis

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes.

Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au sein de sa brigade. Gendarme modèle, il est chargé d’enquêter sur ses propres crimes jusqu’à ce que les cartes de son périple meurtrier lui échappent.

L'avis de la rédaction de Tendance Ouest

Haletant et angoissant, La prochaine fois je viserai le cœur devrait séduire les adeptes du genre. Le film plonge le spectacteur dans le quotidien d'un tueur en série, au coeur des années 70. Guillaume Canet, dans le rôle principal, est tout simplement terrifiant mais d'une justesse exquise. A voir.

Pratique. Avant-première La Prochaine fois je viserai le cœur au cinéma Pathé des Rives de l'Orne, à Caen vendredi 24 octobre 20h.