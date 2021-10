Poires cuites aux amandes

Pour 4 personnes

Temps : 30 mn



Ingrédients



- 50 g de beurre mou

- 1 cuillerée à soupe de sucre en poudre

- 4 poires mûres mais fermes

- 4 cuillerées à soupe de vin blanc ou de jus d’orange

- 80 g de confiture d’abricots ou 2 cuillerées à soupe de miel

- 6 biscuits amaretti (aux amandes) ou 70 g d’amandes grillées



Pour servir : crème fraîche ou yaourt



Préchauffez le four à 200°C (th. 7). Beurrez un plat à four rond et peu profond avec la moitié du beurre et saupoudrez de sucre.

Épluchez les poires, coupez-les en deux, puis en tranches de 1 cm. Disposez ces morceaux dans le fond du plat en une seule couche en les faisant se chevaucher.

Mélanger le vin ou le jus d’orange avec la confiture d’abricots ou le miel, puis versez cette préparation sur les poires.

Émiettez les biscuits avec un rouleau à pâtisserie ou pilez les amandes, puis répartissez-les sur les poires. Éparpillez le reste de beurre par-dessus.

Faites cuire 15 à 20 mn au four. Les poires doivent être tendres, les biscuits ou les amandes dorés. Servez avec de la crème fraîche ou du yaourt.