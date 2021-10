Sortie cinéma : Magic in the moonlight

C’est la raison pour laquelle son meilleur ami, Howard Burkan, également magicien, lui demande de l’aider à confondre la jeune et ravissante Sophie Baker, qui s’est introduite chez les Catledge, une riche famille vivant sur la Côte d’Azur, en promettant à Grace de la mettre en contact avec son défunt mari. Stanley accepte aussitôt, et les deux amis arrivent dans la superbe propriété des Catledge.



On retrouve, dans ce film éblouissant, le Woody Allen qu’on aime depuis de nombreuses années, celui qui est capable de faire rire, tout en étant profond, de faire réfléchir avec légèreté, d’écrire des dialogues très brillants et de diriger, à la perfection, des comédiens très inspirés.

Colin Firth campe avec son élégance naturelle, ce double du réalisateur, sans jamais essayer de l’imiter, et la délicieuse Emma Stone lui donne la réplique avec beaucoup de charme et de piquant. Devant les paysages magnifiques de la Côte d’Azur, le cinéaste parle de ses sujets préférés, la magie, l’au-delà, la crédulité des hommes, ainsi que leur scepticisme.

Tout cela est dit avec humour et légèreté, et la fin, qui offre son lot de surprises et de retournements de situation, est un bel hommage à l’amour, cet élan mystérieux qui ressemble fort… à une belle illusion.