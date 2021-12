Infos loisirs Normandie du 29 octobre

Demain c'est la 8ème édition de Rockalies à St Martin de Fontenay à Caen avec du rock FM des années 80 comme le joue Bon Jovi et Scorpions avec cette année Sinapse, Revenge, Fatal Smile et les danois de Pretty Maids pour leur unique date française, toutes les infos sur rockalies.com



Samedi grande soirée Saw au Méga CGR de Cherbourg dès 20h à l'occasion d'Halloween avec le premier volet de Saw et à 22h15 le dernier chapitre Saw 3D vos dernières places sont à gagner aujourd'hui syr Tendance Ouest.



Au Cinémoviking à St Lô Halloween c'est pour dimanche avec 3 films primés dans 3 festival, leur seul point commun faire bien peur avec à 18h Petit Suicide entre amis, à 20h10 Grace et à 22h Donkey Punch interdit aux moins de 16 ans.



Samedi dans le cadre de l'opération nationale "Le Jour de la Nuit", retrouvez de nombreuses animations autour de l'astronomie et de la biodiversité organisées par les partenaires de la manifestation, sur le site de la Prairie à Caen dès.

Rendez-vous à 21h sur le parking de l'Hippodrome munis d'une lampe torche !

½ finale de la coupe d'Europe de Roller Hockey ce week-end à la halle des granges à Caen. Pendant deux jours cinq équipes au niveau européen vont s'affronter pour une place qualificative en finale, retrouvez des équpes françaises, belges et espagnoles.

A noter aussi dimanche, veille de férié le festival Rock In Club organisé par le portail de la musique en Basse-Normandie "ZIKOUEST" qui réunie 4 dj et 10 groupes pour un soirée live au Milton à Baudre à 5min de St Lô, avec la Tchoucrav, Goodbye Joe, Blackub, Anémie, Hygiaphone, Vicious Sunglasses c'est donc toutes les infos sur http://www.zikouest.com/ et vos dernières places à gagner toute la journée sur Tendance Ouest.