Fermeture de la maternité au centre hospitalier de la Côte fleurie

L'information devait être donnée dans les tous prochains jours, par l'Agence régionale de santé. Elle est finalemement tombée plus tôt que prévue, ce jour vers 15h.

Le Centre hospitalier de la Côte fleurie continuera à assurer les consultations pré et post natales ainsi que les consultations de gynécologie mais il ne sera plus possible à une femme d'accoucher sur place.

"Cette décision, nécessitée par des impératifs de sécurité a été prise de manière responsable par le Directeur et la communauté hospitalière, soucieux de garantir à tout instant la sécurité et la qualité des soins", explique l'ARS.



Les femmes enceintes seront réorientées, pour leur accouchement, vers la maternité de leur choix (Lisieux, Le Havre, Caen).