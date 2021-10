"Vous êtes nombreux à me demander de poursuivre la campagne jusqu'à l'audience du 13 novembre prochain au Tribunal de Commerce de Caen qui scellera l'avenir de la biscuiterie", explique-t-il avant de préciser qu'il a décidé, en accord avec Bulb In Town de prolonger la récolte de fonds. Il entend ainsi donner plus de poids à son projet.