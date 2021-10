Invité à une fête au Havre, il vole l'argent et la voiture

La petite fête a viré au cauchemar quand un homme, âgé de 24 ans, décide de fausser la compagnie à ses autres convives pour voler 150 € dans le sac d'une invitée, âgée de 32 ans. Il emporte également avec lui les clés de sa voiture, avec laquelle il prend immédiatement la fuite.

Les policiers sont rapidement avisés du vol, le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture est vite diffusé sur les ondes des forces de l'ordre. Un équipage de la Brigade Anti-Criminalité repère le véhicule, lui fait signe de s'arrêter. Mais le fuyard leur fonce dessus et oblige les policiers à s'écarter. L'un d'eux a eu le temps de glisser sous les pneus du fuyard un dispositif stop-stick. Un pneu est crevé.

Une fuite sur 30 km

Mais rien n'arrête le voleur, qui continue à prendre la fuite vers Bolbec. Il fonce sur les policiers qui tentent de lui barrer le chemin et se fait crever un second pneu quelques minutes plus tard. Le véhicule fait de plus en plus d'embardées dans les rues et devient très dangereux.

Finalement, un dernier stop stick crève un troisième pneu et empêche le suspect d'aller plus loin. La BAC l'interpelle au niveau de Saint-Eustache-la-Forêt, à 30 km du Havre. Il est placé en garde-à-vue. Il est poursuivi pour refus d'obtempérer, défaut de permis, conduite en état d'ébriété, mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Quatre policiers ont porté plainte.