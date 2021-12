Retraites : entre 7000 et 11500 manifestants à Cherbourg

La 7e journée de manifestation contre la réforme des retraites n'a pas autant mobilisé jeudi 28 octobre à Cherbourg. Ils étaient tout de même entre 7 000 et 11 500 manifestants à battre le pavé cet après-midi.

C'est nettement moins que le 19 octobre dernier qui avait regroupé entre 12 000 et 24 000 manifestants dans les rues cherbourgeoises. Et contrairement à la dernière fois, le cortège a suivi un parcours plus réduit en ne dépassant pas le Pont Tournant.

Notez aussi qu'en marge de la manifestation, la permanence UMP de Cherbourg a été murée par des manifestants ce matin. Une initiative vivement condamné par David Margueritte. Le délégué UMP de la 4e circonscription de la Manche estime que « ces méthodes violentes et d'un autre âge disqualifient et discréditent » le mouvement social.