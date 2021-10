Marseille (AFP). Ligue 1: l'OM s'offre un 8e succès de rang aux dépens de Toulouse

Marseille continue son chemin en enchaînant un huitième succès consécutif (2-0) aux dépens de Toulouse, pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Avec un but, son dixième cette saison, de l'inévitable André?Pierre Gignac qui a bonifié l'ouverture du score de Nicolas Nkoulou, l'OM reste solidement ancré au sommet du classement, avec une avance confortable. Ce match est celui d'un nouveau record d'affluence au Stade Vélodrome, avec 61.846 spectateurs pour un match de Ligue 1. Il permet également aux Marseillais de réussir pour la troisième fois une série de huit victoires consécutives. Les Olympiens ont su imposer dès le coup d'envoi leur maîtrise et donner un rythme soutenu aux débats. Même si Toulouse a été en mesure de perturber la belle machine provençale, grâce notamment à l'activité de Adrien Régattin ou à une frappe de Martin Braithwaite que Steve Mandanda a eu du mal à dégager, aidé par sa transversale (5), le rouleau compresseur marseillais a su tirer profit de la confiance qui anime ses cadres offensifs pour faire rapidement la différence. C'est d'abord André Ayew qui obtenait un bon coup franc, victime d'une faute de Steeve Yago. Dimitri Payet se chargeait de le frapper. Il déposait le ballon sur la tête de Nicolas Nkoulou qui ne laissait aucune chance à Ludovic Boucher (20). L'ouverture du score concluait une bonne séquence marseillaise durant laquelle l'aile gauche s'était montré très active, à l'image d'André Ayew, virevoltant à souhait, qui provoquait de nombreuses brèches dans la défense toulousaine. Toulouse tentait de reprendre pied dans un match qui lui échappait petit à petit. En insistant dans le couloir tenu par Florian Thauvin et Brice Dja Djédjé qui n'étaient pas toujours bien inspirés dans leurs choix, les Toulousains faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais en encaissant un second but, par l'inévitable André?Pierre Gignac, qui exploitait un ballon mal dégagé par Steeve Yago sur un centre parfait de Benjamin Mendy (35), le Téfécé voyait s'envoler ses espoirs de résultat positif. Fort de ses deux buts d'avance, l'OM gérait tranquillement la seconde période. De son côté, Toulouse tentait le tout pour le tout en densifiant son secteur offensif. Profitant d'un relâchement dans les couloirs, où Brice Dja Djédjé côté provençal montrait des signes inquiétants de faiblesse, les Toulousains montraient le bout de leur nez, sans parvenir véritablement à inquiéter Steve Mandanda, vigilant sur sa ligne sur les rares opportunités qui s'offraient à Wissam ben Yedder, assez discret jusque à ce moment du match. Abdelaziz Barrada aurait pu tripler la mise à l'entame du temps additionnel. Mais l'international marocain de l'OM était trop lent à réagir sur une sortie aventureuse de Ludovic Boucher. Ce qui permettait à deux défenseurs toulousains de revenir et éviter une défaite plus corsée.

