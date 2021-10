Kiev (AFP). Ukraine et Russie d'accord sur un prix provisoire du gaz selon Porochenko

Le président ukrainien Petro Porochenko a confirmé s'être mis d'accord avec la Russie, lors des entretiens de Milan, sur un prix provisoire du gaz russe livré à l'Ukraine et assuré que cela permettrait de mettre fin rapidement à leur conflit gazier. "Sur la base de ses consultations, je peux dire que l'Ukraine aura du gaz, aura du chauffage", a assuré M. Porochenko dans un entretien diffusé samedi soir par les télévisions ukrainiennes. A l'issue de ses entretiens à Milan vendredi avec M. Porochenko, M. Poutine avait déjà fait état de "progrès" et "d'accord sur les conditions de la reprise des livraisons du gaz, au moins en période hivernale". Le porte-parole du géant gazier russe Gazprom, Sergueï Kouprianov, a confirmé qu'un accord de principe sur la reprise de livraisons avait été trouvé mais qu'il devait être formalisé. "Il dépend d'autres facteurs y compris du paiement de la dette", par l'Ukraine, a déclaré M. Kouprianov à l'AFP. Vladimir Poutine a indiqué vendredi que cette dette s'élevait à 4,5 milliards de dollars. "Cela fera l'objet de discussions mardi à Bruxelles", a-t-il précisé. Le groupe russe Gazprom a coupé en juin ses livraisons de gaz à Kiev, qui refuse l'augmentation de prix décrétée par Moscou après l'arrivée au pouvoir de proeuropéens en Ukraine en février et a accumulé une lourde dette. Concernant le prix, "nous sommes arrivés à un accord, la position ukrainienne a été de facto acceptée: parlons uniquement de l'hiver et fixons un prix à 385" dollars pour 1.000 mètres cubes, a déclaré M. Porochenko. "Les Russes ont accepté". Il a expliqué que pour la période estivale, quand la demande est moins forte, Kiev souhaitait en revanche un prix à 325 dollars, ce que refuse Moscou. Le prix est actuellement de 485 dollars. M. Porochenko s'est entretenu plusieurs fois vendredi avec Vladimir Poutine, en présence de dirigeants européens mais aussi une fois en tête à tête, vendredi à l'occasion du sommet de Milan. Les deux hommes avaient fait part de progrès sur leur conflit gazier, sans accord complet, et des négociations sont prévues mardi à Bruxelles au niveau ministériel. Moscou a depuis longtemps proposé ce prix de 385 dollars pour 1.000 m3 (contre 485 actuellement), mais l'Ukraine refuse pour l'instant une réduction décrétée unilatéralement et insiste sur la rédaction d'un nouveau contrat commercial. M. Poutine avait demandé aux Européens, qui craignent des perturbations de leurs propres approvisionnements en raison du conflit, d'aider l'Ukraine, en difficultés financières, à régler sa dette gazière. Le ministre ukrainien de l'Energie, Iouri Prodan, a cependant indiqué samedi que Moscou refusait toujours que soit amendé le contrat commercial entre Gazprom et le distributeur gazier ukrainien Naftogaz. Concernant l'est de l'Ukraine, le président ukrainien a annoncé un accord avec la Russie en vue de rétablir le contrôle total de la frontière russo-ukrainienne par les gardes-frontières ukrainiens, dont le travail est actuellement impossible en zone contrôlée par les séparatistes. Des consultations sont prévues "lundi ou mardi" entre représentants des gardes-frontières des deux pays.

