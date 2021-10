La Madeleine (France) (AFP). Première Nuit des bibliothèques organisée dans l'agglomération lilloise

Une soixantaine de bibliothèques et de médiathèques de l'agglomération lilloise étaient ouvertes au public samedi soir dans le cadre de la Nuit des bibliothèques, parrainée par le romancier Pierre Lemaitre, une première en France, selon ses organisateurs. "Il n'y avait pas de raison de laisser le monopole des promenades nocturnes aux musées, et même aux piscines", a déclaré Olivier Henno, vice-président de Lille Métropole, chargé de la culture, en lançant la manifestation à la médiathèque de La Madeleine (Nord) : "on espère bien faire des émules". Soixante-cinq bibliothèques et médiathèques, réparties dans cinquante communes, participent à la première Nuit des bibliothèques au cours de laquelle le public peut assister à des lectures ou des concerts et participer à des ateliers. "La Nuit des bibliothèques est une très bonne idée parce qu'elle donne une coloration très différente", a souligné Pierre Lemaitre, récompensé du prix Goncourt pour son livre "Au revoir là-haut" (Albin Michel). "J'espère qu'elle va faire venir dans les bibliothèques des gens qui n'y viennent pas habituellement", a-t-il dit à l'AFP. "Je suis très attaché aux bibliothèques parce que je m'en suis servi toute ma vie en tant que lecteur et en tant que romancier", a expliqué l'auteur, qui a lu en public quelques extraits de ses livres. Il devait participer à deux autres séances de lectures dans la soirée. "Les bibliothèques sont devenues des endroits conviviaux, nous, nous y allons en famille, ce sont des endroits de vie", a-t-il poursuivi, précisant être marié à une bibliothécaire. La plupart des établissements participant à la Nuit des bibliothèques devaient rester ouverts jusqu'à 22H00.

