Cité du Vatican (AFP). Le synode sur la famille adopte un message vantant l'amour conjugal indissoluble

Le synode réuni au Vatican a adressé samedi un message aux "familles" du monde entier, dénonçant les "nombreuses crises matrimoniales" et "épreuves dramatiques" qu'elles subissent, et vantant la valeur de "l'amour conjugal unique et indissoluble", sans évoquer directement les situations irrégulières hors mariage. Réunis samedi en session finale, à l'issue de deux semaines mouvementées, les participants ont approuvé largement ce premier texte par 158 voix sur 174 votants. Ils devaient plus tard examiner et voter à la majorité des deux-tiers le rapport final amendé, la "relatio synodi". "Il sera approuvé", se sont déclarés confiants plusieurs cardinaux, interrogés lors d'une conférence de presse. Dans ce "message" de trois pages, aucune allusion n'est faite à l'approche de l'Eglise sur plusieurs sujets chauds touchant la famille (unions de fait, homosexuels, etc), qui ont beaucoup divisé les participants. "Nous avons réflèchi à l'accompagnement pastoral et à la question de l'accès aux sacrements des personnes divorcées remariées", précise le message. Ce texte, dans un style simple et accessible, évoque "la consolation et l'exhortation, l'ombre et les lumières", a résumé le cardinal Gianfranco Ravasi, président de la Commission pour le message. Plusieurs questions ont porté sur l'attitude en retrait du pape face aux divisions apparues entre évêques. "Le silence du pape est la caractéristique" du début d'un travail synodal, a répondu le cardinal italien, insistant sur la liberté des débats. Le "message" insiste sur "le grand défi de la fidélité dans l'amour conjugal", que provoquent "l'affaiblissement de la foi et des valeurs, l'individualisme, l'appauvrissement des relations, le stress qui empêche la réflexion". "On assiste à de nombreuses crises matrominiales, affrontées de manière expéditive, sans avoir le courage de la patience, de la remise en question, du pardon mutuel, de la réconciliation et même du sacrifice". "L'amour conjugal, unique et indissoluble, persiste malgré les nombreuses difficutés: c'est un des plus beaux miracles, bien qu'il soit le plus commun", affirme le message, relevant le soutien que procure la famille stable à leurs membres en difficulté. Une image est retenue pour le foyer familial, "lumière qui brille le soir derrière les fenêtres des modestes résidences des périphéries ou dans les baraquements". Conformément à l'esprit du pape François, le message condamne "le fétichisme de l'argent" et évoque "les familles pauvres qui s'agrippent à une barque ou émigrent à travers les déserts", "les femmes soumises à l'exploitation", "les enfants et les jeunes victimes d'abus" dans leur foyer. Dans une prière finale, les évêques parlent du droit à une "maison où vivre dans la paix" et à un travail pour "pouvoir gagner le pain de ses propres mains".

