Saint-Jean-de-Luz (France) (AFP). Toussaint clémente: à Saint-Jean-de-Luz, des baigneurs dans l'Océan jusqu'à 22H00...

Maillots de bain et planches de surf étaient de sortie ce week-end sur le littoral basque, grâce à une température exceptionnelle si près de la Toussaint, flirtant avec les 30 degrés, qui ont poussé habitants et vacanciers à l'eau, parfois jusqu'à 22 heures le soir comme vendredi à Saint-Jean-de-Luz. A 11H00 samedi, sur la Grande plage, il y faisait déjà 25 degrés avec une eau de l'Atlantique à 19/20 degrés, avec un vent du sud, et la plage commençait à se remplir: baigneurs dans l'eau, surfeurs attendant une plus forte houle, a constaté l'AFP sur place. Les paddle-boarders, pour qui la baie protégée de Saint-Jean-de-Luz est un vrai paradis, étaient les plus nombreux. Les promeneurs aussi ont investi très tôt le bord de mer. "On pratique le +longe-côte+, expliquent Monique et Jean Lisa, couple de Parisiens venus vivre leur retraite à Saint-Jean-de-Luz. "Cet après-midi on se baignera comme on le fait depuis juin". Gérant d'une boutique louant paddle-board, planches de surf, et donnant des cours de pilotage de bateau, Alain Lagrasse a demandé exceptionnellement à la mairie d'ouvrir son magasin, fermé habituellement à cette époque. "Mes premiers clients sont arrivés à 10 heures. Hier le téléphone n'a pas arrêté de sonner pour savoir si nous étions ouverts", indique-t-il à l'AFP, ajoutant avoir vu des baigneurs dans l'eau jusqu'a 22 heures vendredi soir. "Avec cette arrière-saison, nous espérons compenser plus ou moins le nombre de fois où nous n'avons pas pu travailler cet été à cause des fermetures de la plage dues à la mauvaise qualité de l'eau et le temps gris de juillet". Les Luziens goûtent des plages moins surpeuplées qu'en été, mais, à en croire hôteliers et restaurateurs sur le front de mer, les touristes sont pourtant au rendez-vous: "Beaucoup d'Espagnols, ça c'est normal, explique Alain Chardiet, patron du restaurant Le Prado, mais aussi beaucoup d'Anglo-saxons, plus inhabituel à cette époque". - Temps exceptionnel, surveillance exceptionnelle - A Saint-Jean-de-Luz, les professionnels, à l'instar d'Alain Lagrasse, regrettaient que la municipalité n'ait pas envisagé de faire surveiller la plage, comme à la proche Biarritz où une association de sauveteurs en mer s'est proposée à la mairie et surveillera la Grande plage ce week-end. De fait deux mètres de houle étaient attendus sur le littoral basque, ce qui peut provoquer des accidents surtout pour les paddle-boarders poussés par le vent vers les rochers. De l'avis de tous pourtant, cette météo n'est pas exceptionnelle en octobre au Pays basque, c'est la température qui l'est: la température moyenne maximale d'un mois d'octobre est de 19 à 20 degrés, selon la station de météo de Biarritz. Mais, en 2013, la température était montée à 29,8 degrés à la même date, un 18 octobre, tandis qu'un pic de 32 degrés avait été relevé en 1985. "On comprend que toutes les mairies ne peuvent pas mettre à disposition une équipe de sauveteurs comme à Biarritz, mais puisque cette température n'est pas si exceptionnelle que cela, il va falloir que les mairies de tout le littoral prennent cette donnée en compte", insiste Jean-Bernard Rodrigo, un promeneur luzien.

