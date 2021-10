Le maire communiste de Dieppe rencontre le Pape François à Rome

L'élu de Seine-Maritime n'avait pas a priori l'intention d'aller voir le pape, rapporte l'AFP, mais il avait répondu à un défi que lui avait lancé, par SMS, un prêtre de sa ville, l'abbé Geoffroy de la Tousche.

Mi-octobre, il a réussi à obtenir à Rome une rencontre avec le souverain pontife et le maire communiste a fait savoir urbi et orbi dans un communiqué qu'il avait été sensible "à l'humanité et à la simplicité" du pape argentin. "Son discours sur la crise économique résonne pour l'homme politique que je suis. Ça ne m'a pas converti, mais j'ai pris conscience qu'on avait plus de points communs qu'on ne pouvait le croire", a expliqué Sébastien Jumel, qui assure être "sorti enrichi" de ce voyage.

Réélu en mars dernier, Sébastien Jumel est le maire de la plus grosse commune communiste en France, avec 35.600 habitants, hors région parisienne.