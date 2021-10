Jean-Paul II à Granville

Le père Régis Rolet, curé de la paroisse Saint-Clément, est à l'origine de ce projet dont l'esprit est d'invité à suivre un parcours à la fois thématique et chrologique sur la vie et l'oeuvre du Pape polonais.

Une exposition, neuf lieux

"Libre"! C'est le titre de l'exposition consré à Jean-Paul II. A l'origine présentée et réalisée par le diocèse de Rennes, elle retrace le pontificat du saint Pape en 22 panneaux exceptionnels, composés de photos et de citations fortes.

A Granville, l'exposition a été conçu comme un parcours dans 9 églises et chapelles de la paroisse. Elle permet de découvrir ou redécouvrir la Chapelle Jean-Paul Il au cœur du Centre Jean XXIII, Saint-Nicolas de Granville, Notre-Dame du Cap Uhou de Granville, Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains, Saint-Clair de Donville-les-Bains, Saint-Hélier de Bréville-sur-Mer, Saint-Martin d'Anctoville-sur-Boscq, Saint-Pierre et Saint-Paul de Longueville, Saint-Pair dYquelon et Saint-Nicolas de Granville.

Dans le cadre de cet événement, Monseigneur Francesco Follo, Observateur Permanent du Saint-Siège auprès de l'Unesco sera en visite officielle dans le pays granvillais le samedi 18 et le dimanche 19 octobre.

Horaires de visite

Du 17 octobre au 2 novembre: du lundi au samedi, de lOh à 12h et de 14h à 17h. Le dimanche, de 14h30 à 18h.

Du 3 novembre au 16 novembre: du lundi au samedi, de 14h à 17h.

Le dimanche, de 14h30 à 18h.