Rouen : un trafic de stupéfiants démantelé

La brigade des stupéfiants enquête sur ce trafic dans les Hauts de Rouen depuis le mois de mai dernier. C'est finalement le mardi 14 octobre qu'ils interpellent chez lui un individu qui détient 487g d'héroïne.

Le principe de ce trafic est étonnant. Les clients viennent directement chez le vendeur - une figure de la délinquance il y a 20 ans, proxénète dans les années 1980 - , le payent et consomment l'héroïne à même un plateau, dans la chambre du traficant.

En tout, 16 personnes ont été placées en garde à vue : deux auteurs principaux, deux témoins et 12 consommateurs.

L'homme de 46 ans est handicapé et perçoit une indemnisation. Ce trafic était pour lui "le moyen de vivre décemment" et de subvenir aux besoins de ses deux enfants et de son petit-fils, qui vivaient avec lui.

Il a avoué avoir vendu plus d'1kg d'héroïne depuis le début de l'année et en consommer 2g par jour en plus de sa prise quotidienne de Subutex. Il sera déféré au parquet demain, samedi 18 octobre.