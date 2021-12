Le grand témoin du onzième centenaire

Celle-ci est née en 911, lorsqu'une bande de pirates vikings conclut avec le roi de France un accord de paix contre un vaste territoire autour de l'estuaire de la Seine.

L'auteur de cet ouvrage entend contribuer à illustrer ce que furent depuis cette naissance les onze siècles normands, du traité de Saint-Clair sur Epte au débarquement des Alliés. Une brillante histoire.

Pas seulement au travers des dates, des ducs et des guerres, mais aussi par l'évocation des inventeurs, savants, écrivains et artistes, des originaux et marginaux, des saints et des infortunés au destin tragique.

Bref, de tous ceux qui ont fait la Normandie, dans tous les domaines.



Onze siècles de Normandie et de Normands

Auteur : Roger Jouet

Genre : histoire

Edition : Orep, 426 pages, 22 €





