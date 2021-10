Paris (AFP). Nouvelle embellie du marché automobile européen en septembre

Le marché automobile européen a connu une nouvelle embellie au mois de septembre, avec une hausse de 6,4% des immatriculations de voitures neuves, tirée par le rebond de l'Espagne, selon les chiffres divulgués vendredi par la profession. Dans ce marché toujours en convalescence mais en croissance pour le 13e mois consécutif, les constructeurs français tirent particulièrement bien leur épingle du jeu, Renault progressant de 10,7% et PSA Peugeot Citroën de 9,8% par rapport à septembre 2013, a indiqué l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les marques de PSA croissent à peu près au même rythme: +10,6% chez Peugeot et +8,7% chez Citroën. Du côté du groupe Renault, la marque au losange s'en sort très honorablement avec +7,9% mais, comme les mois précédents, Dacia enregistre la progression la plus nette: +20,2%. Sur neuf mois, les immatriculations de PSA progressent de 4,8%, en deçà de la moyenne du marché (+6,1%) tandis que celles du groupe Renault bondissent de 15,9%. Au total, 1,23 million de voitures ont été immatriculées dans l'UE au mois de septembre, contre 1,16 million pour la même période un an plus tôt. "Partout en Europe, les gens retournent acheter des voitures", observe Jean-François Belorgey, du cabinet EY, et ce malgré l'économie maussade. Pour cet expert, "il n'y a pas beaucoup de raisons objectives à part l'âge du parc", car "les fondamentaux économiques ne se sont pas brutalement améliorés en deux mois". - Forte croissance dans le Sud - Et malgré cette "belle croissance" en septembre, les volumes restent encore inférieurs à ceux d'avant la crise de 2008, explique M. Belorgey à l'AFP. L'Espagne, un marché qui s'était contracté de moitié au pire de la crise économique, croît de 26,2% en septembre, tandis que les immatriculations en France augmentent de 6,3%. Le Royaume-Uni progresse de 5,6%, l'Allemagne de 5,2% et l'Italie de 3,3%. Comme l'Espagne, des pays du sud de l'Europe ayant subi un effondrement de leurs marchés enregistrent des taux de croissance très élevés: +32,6% en Grèce, +31,7% au Portugal, +28,9% à Chypre, même si les volumes restent faibles. Sur les neuf premiers mois de l'année 2014, la croissance automobile de 6,1% dans l'UE est encore due à l'Espagne (+17,2%) et au Royaume-Uni (+9,1%), deuxième marché après l'Allemagne et avant la France. L'Italie (+3,6%), l'Allemagne (+2,9%) et la France (+2,1%) connaissent des taux de croissance sur neuf mois plus modestes. Côté constructeurs, le groupe VW reste le premier vendeur de voitures dans l'Union européenne avec 290.500 unités immatriculées en septembre, dont une petite moitié de Volkswagen (142.000). La progression du géant allemand est de 7,9% depuis le début de l'année. - Nissan en forme - Sur 9,6 millions de voitures immatriculées dans l'UE cette année, 2,4 millions sont sorties des usines VW, soit une part de marché de 25,2%. PSA et Renault prennent les deuxième et troisième places du podium avec respectivement 10,9% et 9,6%. "Le groupe PSA est en train de se tenir tout à fait correctement", note M. Belorgey pour qui "la 308, qui est le niveau de gamme où l'on gagne de l'argent, fait vraiment son trou". Ford se place quatrième en terme de nombre de véhicules immatriculés depuis janvier, avec un taux de croissance de 7,3%, et se paie le luxe de doubler General Motors (-3,3%). Le colosse américain subit la disparition programmée de Chevrolet sur le Vieux continent (-68,5%), malgré la bonne forme d'Opel/Vauxhall (+8,2%).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire