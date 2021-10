La Compôte (France) (AFP). Nuitée montagnarde pour Manuel Valls dans un gîte en Savoie

Manuel Valls s'est offert jeudi une nuitée montagnarde dans le massif des Bauges sur les hauteurs de Chambéry, où le Premier ministre a dîné avec des agriculteurs pour se montrer proche des Français "de façon plus chaleureuse". "C'est discret comme accueil!", s'est amusé le Premier ministre en arrivant au gîte Le Moulin de la petite commune de La Compôte (Savoie, 240 habitants) à la vue des journalistes, des spots d'éclairage des télévision et des journalistes, venus nombreux au milieu de ces prairies isolées de montagne. "Cinq millions de Français vivent dans des zones de montagne, c'était important que nous ayons cette rencontre avec des agriculteurs de la montagne avec les spécificités de la montagne", a dit M. Valls. "C'est aussi une manière plus amicale, plus chaleureuse, (d'être) plus proche de nos concitoyens", a poursuivi le chef du gouvernement, accompagné par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Au menu du dîner avec une dizaine d'agriculteurs, figuraient la spécialité locale, la "matouille", de la tome des Bauges fondue avec des pommes de terre, et de la charcuterie, arrosée de vins de Savoie. Le Premier ministre devait ensuite passer une nuit dans le gîte, noté l'équivalent de trois étoiles pour un hôtel. "Quand on m'a appelé, j'ai cru à un canular", raconte à l'AFP Jean-Paul Jonckheere, le propriétaire du gîte. "On m'a dit que deux personnalités souhaitaient dormir ici. Quand j'ai vu le préfet, j'ai compris que ce n'était pas Brad Pitt", plaisante ce consultant en sites web, qui n'a pas voté pour François Hollande en 2012. "Hollande, nous comme on dit ici +il a pas de bol, il ne lui arrive que des tuiles+, enfin il nous arrive que des tuiles", dit-il aux journalistes. "Enfin des gens de Paris descendent nous voir", s'est-il toutefois réjoui, "ça prouve qu'on existe". Matignon avait donné pour consigne que figurent uniquement des produits locaux à table, "des choses simples, pas de nappe", explique-t-il. Un feu a aussi dû être allumé. Christophe Petit, éleveur de 47 ans qui habite à La Compôte, fait partie de la dizaine d'agriculteurs invités par Matignon. "Il y a une fierté, surtout pour les Bauges. C'est ce qu'ils voulaient je crois, que ça ne soit pas trop préparé, que ça soit un peu convivial. Ils n'ont pas invité d'élus, ils ne voulaient que des éleveurs", dit-il à l'AFP. Il a souhaité notamment informer le Premier ministre de la difficulté à posséder des terres et du foncier dans la région, du fait de l'étalement des constructions. Vendredi matin, Manuel Valls et Stéphane Le Foll poursuivent leur tournée rurale en assistant à la traite d'une exploitation laitière voisine, puis en se rendant dans un lycée agricole. Le Premier ministre se rendra ensuite au Congrès des élus de montagne à Chambéry.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire