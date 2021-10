Paris (AFP). Air France: la low cost Transavia prête à décoller avec l'aval des pilotes

L'horizon s'éclaircit chez Air France avec l'annonce jeudi d'un "projet d'accord" pour développer la filiale low cost Transavia France, à l'origine d'une grève historique des pilotes en septembre, qui redoutaient la dégradation de leurs conditions de travail. La compagnie aérienne, après d'âpres négociations engagées avec ses pilotes depuis des semaines, peut désormais tourner la page d'un mouvement social qui lui aura coûté cher, tant en termes d'image que de finances, avec une facture estimée jusqu'à 350 millions euros au troisième trimestre. "C'est une très bonne nouvelle pour Air France", s'est félicité le PDG du groupe, Frédéric Gagey, dans un entretien à l'AFP. Le patron de la compagnie française a salué "un accord qui permet de développer l'emploi" et "de se développer sur le marché loisir", où Air France est en retard. Ce projet va être soumis à l'approbation des pilotes d'ici à la mi-novembre avant d'être paraphé. La direction s'efforçait depuis plusieurs mois de renégocier l'accord de 2007 signé avec ses pilotes à la création de Transavia, qui limitait son développement à quatorze avions. Cette clause deviendrait caduque si le projet d'accord venait à être finalisé. "L'accord de 2007 continue à vivre, intégralement, sauf la limite à quatorze avions", explique un haut-responsable du SNPL, syndicat de pilotes majoritaire (72%) à Air France. Le texte négocié avec la direction porterait "la limite à 40 avions", soit le potentiel économique identifié pour Transavia en France, d'après cette source. Dès l'été 2015, sept nouveaux Boeing 737 rejoindront la compagnie à bas coût, répondant aux ambitions du groupe pour accroître sa présence "sur le marché low cost en forte croissance". A l'horizon 2017, la flotte devait atteindre 37 avions. Air France, qui sort d'un douloureux plan de restructuration, tente de rattraper le retard accumulé face aux concurrents à bas coûts (Ryanair, easyJet), particulièrement offensifs sur les marchés français et européen, là où le groupe est structurellement déficitaire. - Un contrat Air France, des conditions Transavia - Les pilotes, de leur côté, redoutaient que l'essor de la petite soeur Transavia ne vienne empiéter sur l'activité de la maison mère, Air France. Leur crainte avait débouché sur une grève de quatorze jours, inédite chez les professionnels du ciel. Le projet d'accord offre plusieurs garanties aux pilotes de la compagnie traditionnelle, notamment en termes de contrat de travail. Si le SNPL n'a pas réussi à obtenir le "contrat unique" qu'il réclamait pour les deux entités, il se félicite tout de même de voir le contrat Air France rester la norme. Les pilotes volontaires détachés sur la low cost resteront "sous un contrat Air France qui maintient le lien avec Air France tout au long de leur carrière, qu'elle se passe à Transavia ou à Air France", explique le SNPL. En revanche, ils voleront "aux conditions actuelles propres à Transavia", que ce soit en termes d'heures de vol, de rémunération et de congés, précise-t-il. Les pilotes de Transavia volent plus que ceux d'Air France: 700 à 800 heures, concentrées sur la saison d'été, contre quelque 600 heures en moyenne chez Air France sur le moyen-courrier. Les copilotes qui seront détachés volontairement chez Transavia continueront de percevoir une prime d'incitation "tant que le sureffectif des pilotes chez Air France demeurera", a indiqué une source proche. Les commandants de bord sont exclus de ce dispositif.

