Paris (AFP). Sortie de crise chez Air France avec un projet d'accord pour Transavia

La direction d'Air France et les syndicats de pilotes ont annoncé jeudi avoir trouvé un "projet d'accord" pour développer Transavia France, la filiale low cost du groupe, à l'origine d'une grève des pilotes en septembre. Un texte organisant les conditions de travail des deux compagnies "est sur la table", a indiqué dans un communiqué le SNPL, premier syndicat de pilotes. "Ce texte sera présenté vendredi au Conseil du SNPL Air France ALPA", avant d'être "soumis à référendum" mi-novembre, a précisé de son côté la direction. Les pilotes volontaires pour travailler chez Transavia France "opéreront selon les conditions d?utilisation et de rémunération actuelles de Transavia France", tout en conservant leur statut Air France (couverture santé, prestations sociales, etc.), selon le SNPL. La compagnie souhaitait "garantir" la compétitivité de sa low cost dans un secteur concurrentiel, en augmentant la productivité des pilotes. Chez Transavia, un pilote vole davantage pour un salaire quasi équivalent à celui d'un pilote d'Air France. Les copilotes qui seront détachés volontairement chez Transavia continueront de percevoir une prime d'incitation "tant que le sureffectif des pilotes chez Air France demeurera", a indiqué une source proche. Les commandants de bord sont exclus de ce dispositif. Le sureffectif était estimé par la direction à 350 personnes en 2014. L'accord de 2007 établi avec les pilotes à la création de Transavia France est maintenu, à une exception près: les limites de la flotte à 14 avions pour la low cost sont désormais caduques. Dès l'été 2015, de nouveaux Boeing 737 rejoindront la compagnie à bas coût, répondant aux ambitions du groupe pour accroître sa présence "sur le marché low cost en forte croissance". Par ailleurs, le SNPL et Air France ont précisé que les pilotes détachés disposeront de deux contrats de travail coexistants (Transavia France et Air France). Une majorité de pilotes d'Air France ont mené une grève de quatorze jours du 15 au 28 septembre, clouant au sol la moitié des vols de la compagnie.

