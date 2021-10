Michel Drucker, invité d'honneur du Train de la télé à Caen

Le Train de la télé revient sur 50 ans d'histoire de la télévision, et parcourt de nombreuses villes de métropole. Mardi 21 octobre, l'exposition itinérante s'arrête en gare de Caen, et est accessible gratuitement au public de 10h à 19h.

Il accueillera en outre un hôte de marque : Michel Drucker, originaire de Vire, y sera accueilli vers 11h. A 14h30, le "présentateur préféré des français", selon un sondage réalisé à l’occasion du Train de la Télé par la SNCF et l'institut de sondage Opinion Way, se verra remettre un prix spécial. Il sera présent toute la journée pour échanger avec son public, faire des photos et des dédicaces de ses livres.