La grande interview du maire : Stationnement, payant ou non ? (3/5)

La problématique du stationnement existe toujours. Payant, pas payant, que faut-il faire ?

Il faut en priorité traiter le stationnement des habitants notamment dans les résidences de Rouen Habitat. Nous élaborons un projet qui va se mettre en place prochainement : les résidents des résidences Rouen Habitat sont demandeurs de parkings privés.

Ensuite, sur l'ensemble du stationnement, nous avions pris des décisions très importantes l'an dernier pour augmenter la zone de stationnement payant et résidentiel. Nous allons faire une évaluation par un bureau d'études extérieur au début de l'année 2015 et je prendrai de nouvelles décisions qu'au vu de cette évaluation.

Il n'y a aucun dogme dans tout cela. Il faut s'adapter au mieux aux différents quartiers de la ville. Il y a forcément à corriger et ajuster selon les endroits.

Y'a t-il tout de même des premières pistes ?

Le sujet le plus compliqué aujourd'hui, c'est que nous avons des demandes contradictoires en termes de stationnement payant. Certains disent que c'est trop cher, d'autres demandent à l'étendre. L'objectif du stationnement payant n'est pas de faire rentrer l'argent mais de faire tourner les voitures. Il y a des endroits où on a besoin qu'elles tournent beaucoup, certains où elles tournent un peu et d'autres où ce n'est pas gênant.

Ce n'est pas la peine de faire payer là où il n'y a aucune pression sur le stationnement. Il y a des zones payantes visiblement sur Rouen où j'ai le sentiment que cela ne sert à rien que ce soit payant.

Il y a également le sujet des parkings relais de fait, les rues gratuites le long des lignes de métro. Ces rues gratuites n'auraient aucun problème de stationnement pour les résidents s'il n'y avait pas le métro à côté mais il y a des conflits d'usage entre les usagers et les résidents de telle ou telle petite rue sur la rive gauche près des stations de métro. Et là, dans ce genre d'endroits, il n'y a pas d'autre solution que le payant pour que les voitures ne viennent pas si près.