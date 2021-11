Déville-lès-Rouen. Transports, travaux : l'interview du président de la Métropole de Rouen

Face à la demande d'une partie de la population, des navettes fluviales vont être testées après l'Armada. Quel est le calendrier ?

"Je souhaite expérimenter une navette fluviale car nous en avons besoin. Traverser la Seine est un enjeu à Rouen (Seine-Maritime). Cette navette sera expérimentée pendant trois ans, de 2019 à 2021, pendant quatre mois chaque année (de juin à septembre) et quatre jours du jeudi au dimanche. Nous verrons si la traversée est facile, si elle prend du temps, s'il y a des problèmes pour les personnes à mobilité réduite."

"Parallèlement, je compte lancer le concours de maîtrise d'œuvre concernant la passerelle pour voir quelles sont les solutions techniques avec les architectes. À l'horizon 2021, nous pourrons ainsi prendre une décision définitive."

En parlant de l'Armada, comment faire face à l'afflux de visiteurs avec la présence du Panorama XXL ?

"Depuis le dépôt du permis de construire du Panorama XXL, il est prévu de construire une petite estacade. Elle permettra d'élargir les quais au droit du Panorama pour favoriser la sécurité des piétons. S'agissant du budget, nous sommes entre 250 000 et 300 000 euros mais nous allons veiller à pouvoir réutiliser cette estacade pour en faire un élément d'animation des quais."

Concernant les voitures, où en est le dossier du contournement Est de Rouen ?

"J'ai eu un rendez-vous avec le Premier ministre Édouard Philippe durant l'été. Je lui ai fait part de mes inquiétudes du retard pris sur le projet. Nous sommes dans l'attente de la loi sur la mobilité qui a pris du retard alors que la déclaration d'utilité publique est là et que le financement est mobilisé. Je plaide pour que l'appel d'offres soit lancé sans attendre la loi."

La propreté est une problématique très présente. Comment comptez-vous agir ?

"La Métropole a décidé d'acquérir pour Rouen et d'autres communes différents véhicules pour l'entretien de l'espace public. Un million d'euros de nouveau matériel comme des balayeuses a été investi. C'est un parc métropolitain que nous mettons à disposition des communes. Avec les chantiers, nous allons livrer des dizaines d'hectares d'espaces publics neufs et il faut qu'ils soient bien entretenus."

La Métropole compte 71 communes. Est-il prévu un élargissement de son périmètre ?

"Avec la fusion des communes de Caumont (Eure) et La Bouille [qui est déjà présente dans la collectivité, NDLR], la Métropole pourrait s'agrandir d'ici la fin de l'année. Mauny et Roumare veulent aussi nous rejoindre et nous travaillons sur ce sujet pour y donner suite ou non."

À 18 mois des élections municipales, comment voyez-vous votre avenir politique ?

"Après trois mandats de maire, j'organise ma transmission à la Ville de Petit-Quevilly. Je soutiens dans ce cadre Charlotte Goujon [actuelle première adjointe, NDLR] qui a su rassembler autour d'elle. Mais je ne suis pas en mode transmission à la Métropole. J'habite ici, je travaille ici, ce territoire c'est toute ma vie. Je prendrai ma décision après l'Armada. En 2020, j'aurai 59 ans et ce sera ma dernière opportunité pour avoir un temps professionnel."