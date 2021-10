Art contemporain : verreries et art britannique

Ce nouvel opus se focalise sur une période charnière : 1988-1991. “Le comité technique en charge des achats venait d’être restructuré, explique Julie Debeer, responsable de l’accueil des publics. On constate dans cette période une prédilection nette pour les artistes britanniques et un intérêt naissant pour l’art verrier, mais on retrouve également les grandes thématiques du FRAC : les livres d’artistes, la thématique du paysage et la prise en compte des artistes régionaux”.

Les œuvres achetées dans la période sont exposées de manière exhaustive et chronologique et témoignent de la variété des supports et des démarches.



Pratique. Jusqu’au 30 novembre. FRAC Haute-Normandie à Sotteville. Gratuit. Tél. 02 35 72 27 51