3 jours de Foire Saint-Luc à Gavray

Plus de 600 exposants seront présents durant ces 3 jours de foire et plus de 100 000 personnes devraient déambuler dans les allées de la foire de Gavray. Les animaux, l'habitat, les loisirs, les véhicules agraicoles.... de nombreux domaines seront représentés et s'adresseront aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Une fête foraine sera installée pour les bonheur des petits et des grands. Ne manquez pas non plus la foire à la citrouille.

Retrouvez le programme complet sur www.gavray.fr

Horaires:

vendredi 6h-18h

samedi 9h-18h

dimanche 9h-19h

Ecoutez Guy Nicolle, le maire de Gavray, nous présenter cette édition 2014: