Rive droite à Caen : réunion d'information ce soir sur l'avenir des quartiers

À cette occasion, Sonia de la Provôté, maire adjointe en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain, Sophie Simonnet, maire adjointe en charge de la démocratie de proximité, de la vie associative et de l’économie sociale et solidaire et Antoine Aoun, délégué des quartiers Sainte-Thérèse, Demi-Lune, Vaucelles, seront présents.

Au programme

- Rappel du contexte et des enjeux du projet de renouvellement

- État du plan de relogement et des démolitions à intervenir

- Point sur les permis en cours et sur le devenir des anciens « Bains douches »

- Lancement de l’étude de programmation urbaine (méthode, objectifs, durée...)

- Eléments de calendrier et de phasage prévisionnels

Pratique. Jeudi 16 octobre, à 18h, au Pôle de vie des quartiers Rive droite.