PARIS (AFP). Ebola: la France va contrôler l'arrivée des vols en provenance de la zone touchée

La France va mettre en oeuvre un dispositif de contrôle sanitaire à l'arrivée sur son sol des vols en provenance des zones touchées par Ebola, a annoncé mercredi la présidence française dans un communiqué. Le président François Hollande a "indiqué que la France allait mettre en place un dispositif de contrôles à l?arrivée des vols en provenance de la zone touchée par le virus", selon le communiqué. Celui-ci a été publié à l'issue d'une conférence vidéo avec le président américain Barack Obama, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement britannique et italien David Cameron et Matteo Renzi. "L?ensemble des dirigeants ont fait part de leur solidarité avec les pays touchés et appelé à la mobilisation de la communauté internationale et de l?Union européenne, en étroite coordination avec les Nations Unies, l?OMS et les pays concernés", poursuit le communiqué de l'Elysée. Barack Obama devait réunir mercredi après-midi à la Maison Blanche l'équipe américaine chargée de coordonner la réponse face à l'épidémie d'Ebola, peu après l'annonce par les autorités du Texas d'un deuxième cas d'Ebola chez une soignante. Le président français a par ailleurs réaffirmé que son pays "répondrait favorablement à la demande guinéenne de construction de nouveaux centres de traitement anti-Ebola, en plus de celui en cours de déploiement à Macenta, en Guinée forestière". Il a également "fait part du déploiement de personnels de la protection civile pour mener des actions de formation auprès des autorités guinéennes". Ebola a fait plus de 4.400 morts depuis le début de l'année sur près de 9.000 cas recensés dans sept pays, essentiellement au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée.

