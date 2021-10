LAVILLIERS Acoustiques - Les Mains d'Or

Bernard Lavilliers a la bonne idée de présenter le 24 novembre un album inédit composé de 15 reprises de chanson... de son répertoire.

C'est signé et c'est tant mieux. Bernard Lavilliers revisite en acoustique des chansons que nous avons tous dans la tête, le coeur et... la discothèque. Ces reprises ne sont pas seulement de banales versions acoustiques. Elles vont plus loin, avec une nouvelle orchestration, une nouvelle couleur, une sobriété étonnante. Très épuré, l'ensemble insiste sur la rythmique des morceaux... la voix et les textes font le reste. Et quelle voix...

Celui-là à le cuir dur et le coeur tendre. Celui-là à quelque chose à dire... là où beaucoup ne font que du commerce.

Le chanteur dévoile deux titres. Les indestructibles "Les Mains d'Or" et "Idées Noires" en duo avec Catherine Ringer.

BERNARD LAVILLIERS - Les Mains d'Or Impossible de lire le son.