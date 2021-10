Liquidation judiciaire de Xavier Lainé Peinture à Caen : délibéré au 29 octobre

Au total, 90 salariés devraient se retrouver sur le carreaux. Laurent et Thierry, désabusés, sont convaincus que la direction n'a pas joué le jeu. Ecoutez leurs témoignages.

L'avocate des salariés Me Elise Brand, connue pour aussi défendre les intérêts des anciens salariés de la biscuiterie caennaise Jeannette, accuse elle le directeur de malversation financière.

Me Brand exige dans ce dossier "la transparence financière et économique". "Le redressement judiciaire est ancien. Or, les diligences pour tenter de trouver un repreneur ont été menées cet été... Je ne pense pas que c'est en août qu'on trouve un repreneur !"

Si la liquidation judiciaire est prononcée le 29 octobre prochain, les salariés ne bénéficieront d'aucune mesure sociale et devraient recevoir leur lettre de licenciement sous 21 jours. Ecoutez Me Brand :