Prison ferme après une bagarre générale

A l'audience du vendredi 15 octobre déjà, la présidente s'était étonnée : 'Comment cette escalade de violence a été possible ?” En effet, le 29 avril dernier, Abdallah Boualaka croise Alexandre Veillard qui prend une leçon de conduite. Le premier aurait refuser une priorité au second et la petite amie d'Abdallah aurait répondu par un doigt d'honneur. Après sa leçon, Alexandre, alors accompagné de son frère Didier, cherche à obtenir une explication.



Machoîre fracturée, voiture détruire

Quelques minutes plus tard, la situation s'emballe. Plus d'une vingtaine de jeunes participent à une rixe. Bilan : la voiture de Didier est transformée en épave, Abdallah a la mâchoire fracturée et Didier est retrouvé deshabillé, inconscient, avec de nombreux traumatismes faciaux et crâniens. Alexandre Veillard a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Abdallah et Ahmed Boualaka à 10 mois ferme. Didier Veillard a bénéficié d'une relaxe. 4 000 € de provision ont été alloués à chaque victime dont les préjudices seront déterminés après expertise.



