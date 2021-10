Basket : Maja Vucurovic la voyageuse

Après la Serbie, la Pologne, l’Espagne, la Roumanie et la Belgique, Maja Vucurovic (23 ans, 1,87 m) vient de poser ses valises en France, à Mondeville plus précisément. Une cinquième destination pour sa sixième saison en tant que basketteuse professionnelle.

La jeune femme ne s’en plaint pas, avec elle il faut que ça bouge ! “J’ai commencé le basket à 10 ans, raconte la joueuse serbe. Jusqu’à l’âge de 14 ans, je pratiquais aussi le tennis et le volley de manière intensive. A 16 ans, j’ai choisi de me consacrer au basket, de déménager à Belgrade pour devenir professionnelle.” Apparemment, elle fit le bon choix et, à 18 ans, elle quittait son pays pour se lancer à l’assaut des championnats européens.

Premier match samedi

A seulement 23 ans, Maja Vucurovic a déjà accumulé une sacrée expérience qu’elle veut mettre au service de l’USOM. “Pour moi c’est une belle opportunité de démarrer une carrière en France, confie la néo-Mondevillaise. Il y a ici de bonnes joueuses. On va bien s’entendre, on a toutes le même objectif : travailler.”

Samedi 18 octobre, Maja Vucurovic fera ses premiers pas en championnat avec ses nouvelles coéquipières. L’USOM commence sa saison par un match contre Lyon, à Paris.