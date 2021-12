Le prévenu avait craché sur les pompiers

En février dernier, alors qu'il était chez un certain Abdelkarim Ghzal (lire ci-dessous) à Hérouville Saint-Clair, Patrick fait un malaise. Appelés, les pompiers se rendent rapidement sur place et constatent que la victime de 39 ans, titulaire d'une pension de travailleur handicapé, est en état d'ébriété avancé.



Deux bières par jour.

Avec plus de trois grammes d'alcool dans le sang, Patrick n'a pas trouvé mieux que de cracher au visage des pompiers venus le secourir. Lors de l'audience, le procureur a requis deux mois de prison ferme. Le prévenu a lui expliqué qu'il venait de sortir de prison et que ce soir là, il avait rechuté alors qu'il suivait des soins pour se sevrer. Des résultats d'analyse de sang présentés au tribunal ont prouvé qu'il s'était fait effectivement soigner depuis le mois de février. “Je ne bois plus que deux bières par jour”, a-t-il avancé comme preuve de sa bonne foi. Patrick a été condamné à 90 jours amende à cinq euros, en plus d'une obligation de soins. Son casier judiciaire, comportait déjà six mentions dont deux relatives à des délits routiers en lien avec l'alcool.



