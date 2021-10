Le RHE76 se qualifie pour les quarts !

Une fois n’est pas coutume, les Dragons de Rouen se retrouvent menés peu avant la moitié du premier tiers temps sur un but inscrit par Ken Ograjenqek malgré une nette domination dans ce premiers tiers : 14 tirs Rouennais contre seulement 5 coté Spinalien.

Les jaunes et noirs reviennent des vestiaires avec de bien meilleures intentions et au bout de six minutes parviennent à égaliser par le Franco-canadien Maxime Lacroix puis prennent les devants à peine 22 secondes plus tard par le capitaine Marc-André Thinel qui donnera un break d’avance aux Rouennais grâce à un 3e but à cinq minutes du terme du deuxième tiers temps. Malgré un tiers équilibré au niveau des tirs à la cage (14 tirs partout), les joueurs de Rodolphe Garnier encaisseront un nouveau but des Spinaliens par le premier buteur de la rencontre Ken Ograjenqek pour porter la marque à (3-2) à la fin du deuxième tiers.

Dans le dernier tiers temps, les Dragons gardent la main au score et parviennent à inscrire un 4e but par l’inévitable Francis Charland en supériorité numérique. Plus rien ne sera marqué dans la rencontre malgré la sortie du gardien Spinalien en fin de rencontre afin d’évoluer à un de plus sur la glace.

Les Normands continueront donc leur parcours en coupe de la Ligue mais avant, il faudra affronter les Gothiques d’Amiens dès samedi 18 octobre en championnat.