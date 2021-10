Petit-Quevilly : des logements 30 % moins cher ?

Un logement 30 % moins cher que le prix du marché local, tout le monde en rêve. Adim Normandie Centre, la filiale construction de Vinci à l’échelle régionale, promet de réaliser ce vœu. Le terrain d’expérimentation ? Petit-Quevilly, avec un programme de 60 logements pour les primo-accédants. Franck Bleuzen, directeur d’Adim Normandie Centre, explique l’astuce : “Nous appuyons sur différents leviers pour baisser au maximum les coûts de vente de logement. Par exemple, nous gagnons 4-5 mois de délai sur la réalisation du programme. Le groupe Vinci mène également une politique d’achat au meilleur coût de tous les produits.”



Un public ciblé

Plus généralement, Adim joue sur les volumes : auprès des fournisseurs ou des partenaires, l’idée est à chaque fois de mener plusieurs projets en même temps pour jouer sur les volumes et faire baisser le coût global. “Le but, c’est de déployer des programmes comme celui-ci à l’échelle de la région.”

Au bout de la chaîne, un public est gagnant : “Ces logements sont réservés à des personnes dont le plafond de ressources rentre dans le cadre du Prêt Locatif Social.” La livraison est prévue pour le second semestre 2015.