L'entreprise « Cadres Blancs » étend son implantation

L'entreprise vient d'intégrer dans son giron l'entreprise historique Garchette Broadway, implantée dans le Nord.

G&B avait vu le jour dans les années 60, avant de s'associer à Broadway, puis d'intégrer le groupe multimédia « La Voix du Nord ». L'entreprise emploie 30 collaborateurs et possède quelques 2400 panneaux d'affichage dans le Nord, pour un chiffre d'affaire de 5 millions d'Euros.

« Cadres Blancs » était né de la fusion des entreprises régionales Apic, Sopa, et Panopub. L'entreprise est propriété des familles Batteur et Demaegdt, qui ont développé les Laboratoires Gilbert et Intermarché.

Le nouveau groupe ainsi constitué emploie quelques 100 collaborateurs et dispose de 13.000 panneaux publicitaires de tous formats.