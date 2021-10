Les talents de la scène régionale se donnent rendez-vous au Festival Muzic Azimut

Organisé par Music Azimut, association organisant et produisant la production de spectacles vivants dans le domaine des musiques actuelles, le festival Muzic Azimut offrira sa 18ème édition entre le 16 et le 25 octobre dans le bocage flérien. Dans une visée de promotion des musiques actuelles, l'association cherche à travers des actions culturelles dynamisantes, à améliorer la qualité de vie dans les territoires.

Le festival qui offrait jusqu'ici de grosses têtes d'affiche, propose cette année de miser sur les découvertes et la vitalité de la scène régionale normande, notamment lors de concerts gratuits qui se dérouleront dans une quinzaine de bars de Flers et ses alentours. On retrouvera ainsi, entre autre, le folk impétueux du caennais Jahen Oarsman ou de Rakia, le reggae de Jr Yellam et de son collectif Green & Fresh, les délicate sonorités folk-pop de Kiinshasa, le trip-hop de The Nunk and 61 crew ou encore le rock de Dead Circles ou Oak Station.