Ici, trois salles sont mises à disposition des clients : la salle de cardio avec les vélos, les tapis de course etc., la salle de musculation et la salle de cours à l’étage.

Côté tarifs, les gérants s’adaptent au marché. “Nous proposons des forfaits neuf mois pour l’année scolaire”, explique Laurence.

Jusqu’au 31 octobre, profitez de l’offre 5 entrées à 25 € utilisables sans limite dans le temps.



Pratique. 13 rue Racine à Rouen. Tél. 02 35 88 09 98