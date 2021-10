En Mars 2011, une vedette rapide avait coupé en 2 un bateau de pêche au large de Granville. Le patron pécheur était mort dans l'accident.

En première instance, le commandant de la vedette et son second avaient été condamnés à 18 et 12 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Coutances.

Le procureur de la république de Coutances avait fait appel de cette décision.