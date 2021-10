Paris (AFP). Euro-2016/Qualif.: les Pays-Bas coulent en Islande, l'Italie sans briller

Les Pays-Bas, décevants depuis le début des qualifications pour l'Euro-2016, ont coulé (2-0) face à une Islande qui n'en finit plus de surprendre, tandis que l'Italie s'est imposée (1-0) sans rassurer à Malte, lundi lors de la troisième journée des éliminatoires. Groupe A : les Pays-Bas plongent en Islande Ils s'étaient inclinés en République tchèque (2-1) en ouverture des qualifications, puis avaient longtemps souffert vendredi à Amsterdam contre le modeste Kazakhstan (127e au classement Fifa), avant de s'imposer 3-1. Lundi, les Néerlandais, troisièmes du Mondial cet été, n'ont rien pu faire face à l'Islande, qui continue de surprendre et n'a toujours pas encaissé le moindre but (contre huit marqués). Poussifs dans le jeu, les joueurs de Guus Hiddink n'ont pas su tirer profit d'une possession de balle pourtant largement en leur faveur. Un doublé de Sigurdsson (quatre buts en trois matches) et les Islandais conservent la tête du groupe, aux côtés des Tchèques, avec neuf points. Au Kazakhstan, la République tchèque a poursuivi son parcours sans-faute en l'emportant 4-2. Les Pays-Bas sont troisièmes, à six unités déjà du duo de tête. De quoi envisager un alléchant République tchèque-Islande le 16 novembre. En Lettonie, les Turcs ont glané leur premier point (1-1). Groupe B : la Bosnie ralentit la Belgique Trois jours après leur entrée en lice tonitruante contre Andorre (6-0), les Belges ont été accrochés (1-1) en Bosnie à l'issue d'une partie animée et indécise. Nainggolan, bien aidé par une faute de main du gardien bosnien Begovic, a répondu à l'ouverture du score de Dzeko, servi en retrait par Pjanic. A Cardiff, le Pays de Galles, qui a rapidement fait le break en menant 2-0 avant la demi-heure de jeu, n'a pas laissé la victoire lui échapper (2-1), malgré l'exclusion de King au retour des vestiaires. Avec une défaite (2-1 contre Chypre) et deux nuls, la Bosnie fait du surplace. C'est le Pays de Galles qui est en tête du groupe, avec sept points, une longueur d'avance sur Israël, large vainqueur (4-1) sur le terrain du petit poucet, Andorre (203e au classement Fifa). La Belgique est troisième (4 pts, un match en moins). Groupe H : service minimum pour l'Italie A Malte, 155e au classement Fifa, l'Italie a assuré l'essentiel en repartant avec les trois points, mais face à une équipe réduite à dix pendant plus d'une heure, les joueurs d'Antonio Conte ont dû se contenter d'un court succès (1-0), grâce à un but de Pellè. Pas très rassurant après s'être déjà fait peur vendredi en recevant l'Azerbaïdjan (2-1). Les Croates, eux, ont écrasé (6-0) les Azerbaïdjanais, avec notamment un doublé de Perisic. La Croatie, comme l'Italie, affiche un bilan comptable idéal après trois rencontres (9 pts). A Oslo, la Norvège a dominé (2-1) la Bulgarie et conforte sa troisième place (6 pts).

