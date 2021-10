A Rouen, le champion olympique Alain Bernard, nouvel architecte des bassins

Octant architecture est spécialisée dans la conception d’infrastructures sportives et piscines. Depuis un an, les architectes bénéficient de l’aide du champion olympique Alain Bernard, tout jeune retraité des bassins, à travers son expérience sportive et sa notoriété.

Une expérience internationale

En effet, Alain Bernard aide à démarcher des municipalités et assiste aux inaugurations mais ce n’est pas le seul aspect de cette collaboration. Plus qu’une image, Alain Bernard offre aussi une réflexion inédite sur les piscines. Comme il le souligne, "ayant vu plusieurs bassins à travers le monde et étant utilisateur avant tout je me rends compte des détails qui peuvent être modifiés".

Le président de la nouvelle agence Jean-François Perinet-Marquet et son associé Francois-Xavier Decre apprécient ce véritable échange qui permet "une autre approche pour rendre le bassin le plus fonctionnel possible".

La problématique d’un centre aquatique est de répondre à un besoin très vaste, allant du nageur professionnel à l’usager ponctuel. Ainsi, la participation d’Alain Bernard apporte une crédibilité mais également un appui et un soutien à l’agence d’architecture. Alain Bernard porte donc un véritable intérêt aux projets et avoue sa récente "fascination pour les techniques architecturales" qu’il découvre depuis le début de sa collaboration.