Les Drakkars coulent encore

La dernière semaine de compétition est venue confirmer que le souci majeur des Caennais était davantage dans leur tête que dans leurs jambes ou leurs bras. Le troisième tiers réalisé à Chamonix, samedi 23 octobre, a montré de quoi ils étaient capables. Problème : "on s'est réveillé trop tard", regrette l'entraîneur Bertrand Pousse, qui espère toutefois voir en cette réaction le début d'une "prise de conscience". Pour le reste, il ne pouvait que déplorer le manque d'implication de ses joueurs, sans réussir à l'expliquer. Chez les Chamois, Caen a encaissé trois buts en moins de trois minutes, exactement comme à Neuilly-sur-Marne trois jours plus tôt. Un long moment d'égarement... et un match qui s'envole (4-1).

Après plusieurs rencontres contre des formations moins huppées, les Drakkars vont affronter Grenoble, adversaire du haut de tableau, samedi 30 octobre (20 h à Caen). Ce n'est peut-être pas pour leur déplaire.